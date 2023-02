Palermo, al bookstore Flaccovio Mondadori si presenta libro di Carmelo Sardo "Dove non batte il sole"

A Rammusa, la mafia non spara più da anni: eppure due balordi tentano una rapina e uccidono il gioielliere e la moglie. I sospetti cadono sul figlio della coppia, Stefano, 27 anni, studi in Giurisprudenza trascinati, una fidanzata: il magistrato lo punta e per il giovane comincia un vero incubo... In giorni in cui si discute di ergastolo ostativo e aggravante 4-bis, il giornalista e caposervizio del Tg5, Carmelo Sardo ritorna in libreria con un nuovo lavoro, "Dove non batte il sole" (Bibliotheka), romanzo civile e di impegno sociale che affronta temi di scottante attualità del sistema penale italiano. Non è nuovo a questo tema, il giornalista originario di Porta Empedocle, nel 2014 ha firmato “Malerba” (Mondadori) scritto a quattro mani con l’ex sicario della Stidda, l’ergastolano Giuseppe Grassonelli, tradotto in dieci Paesi. Carmelo Sardo discuterà del suo libro con la giornalista Maristella Panepinto, confrontandosi con i magistrati Roberto Piscitello e Massimo Russo, giovedì 2 febbraio alle 17,30 al bookstore Flaccovio Mondadori di via Roma 270, a Palermo. Saranno presenti i soci del Club del libro alla londinese di Palermo. Ingresso libero, il libro è in vendita nei tre bookstore Flaccovio Mondadori, oltre alla sede di via Roma, anche al San Lorenzo Mercato e al CC.Forum.