L'Ast ferma i bus urbani nel Siracusano e nel Ragusano da marzo: troppe perdite

Dal 1° Marzo stop alle corse urbane dell'Ast in molti comuni della Sicilia tra cui Ragusa, Modica, Scicli e Chiaramonte Gulfi. Ma non solo: ci sono anche Siracusa, Acireale, Augusta, Barcellona Pozzo di Gotto, Milazzo, Caltagirone, Carlentini, Gela, Lentini, Paternò. In pratica dal primo marzo l’Ast ferma i bus che assicurano i collegamenti all’interno delle città. Vanno avanti tutte le altre corse che collegano le città fra loro.

Secondo le stime dell’azienda, i bus del servizio urbano registrano perdite per mezzo milione al mese. L'Ast ha certificato alle Regione di avere debiti per oltre 70 milioni. La Regione è alla ricerca di una soluzione che salvi l'Azienda e il servizio. Il prossimo 7 febbraio alle 11 è in programma un incontro a cui sono stati invitati anche i vertici dell’azienda ed i sindaci dei comuni interessati per cercare una soluzione che possa accontentare tutti.