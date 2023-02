Vinciullo: Revocato il finanziamento di 780 mila euro per il Seminario di Noto

L’Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità ha revocato il finanziamento di 780 mila euro concesso per la Ristrutturazione e adeguamento di una parte del Seminario e del Torrione annesso alla Basilica SS. Salvatore” nel comune di Noto, ottenuto il 10 settembre del 2016, quando ero Presidente della Commissione Bilancio. Lo dichiara Vincenzo Vinciullo.

Sono molto dispiaciuto per la triste notizia che è stata presa perché non è stata assunta l’obbligazione giuridicamente vincolante, in pratica l’aggiudicazione dell’appalto, entro il termine fissato a causa dell’adeguamento dei prezzi al preziario 2022.

Ho già contattato l’assessorato competente e, ha proseguito Vinciullo, ho avuto assicurazioni che il progetto verrà recuperato non appena la Regione otterrà nuove fonti finanziarie in quanto, come si ricorderà, il progetto era stato finanziato con fondi FSC ed inserito nel Patto per il Sud.

La ristrutturazione ed adeguamento di una parte del Seminario e del Torrione annesso alla Basilica del S.S. Salvatore, ha concluso Vinciullo, deve rimanere un obiettivo da raggiungere per il valore monumentale e spirituale dell’opera.