Americana con un vitello a spasso in piazza rossa a Mosca

Una 34enne americana, Alicia Day, e' stata fermata dalla polizia russa mentre era sulla Piazza Rossa a Mosca a spasso con un vitello ed e' stata multata. Lo hanno riferito i media russi. La donna, un'attivista per i diritti degli animali, ha raccontato di aver "comprato il vitello cosi' non sarebbe stato mangiato". "Ho deciso di portarla in un posto cosi' bello e mostrarla al Paese", ha aggiunto. Un tribunale russo l'ha condannata a pagare una multa di 20 mila rubli per protesta non autorizzata e 13 giorni di 'arresto amministrativo' per aver disobbedito agli ordini della polizia.