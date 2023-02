Anziana rapinata a Reggio Calabria, denunciati 2 stranieri

Due giovani, entrambi diciottenni, sono stati denunciati in stato di libertà dalla Polizia di Stato con l'accusa di essere i responsabili della rapina compiuta nell'aprile dello scorso anno a Reggio Calabria ai danni di una donna di 72 anni.

L'anziana, nel momento in cui le venne strappata la borsa, cadde, procurandosi lesioni giudicate guaribile in un mese.

I due giovani denunciati sono un brasiliano ed un romeno. In un primo momento era stato individuato il ragazzo brasiliano e, successivamente, i poliziotti sono arrivati al suo complice.

Sarebbe stato proprio quest'ultimo a strappare la borsa all'anziana, provocandone la caduta.