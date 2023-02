Cospito, scritte a Crotone su statua dedicata ad internati

Alcune scritte riferite alla vicenda di Alfredo Cospito sono state realizzate la notte scorsa a Crotone, su una statua dedicata agli internati di tutte le guerre.

Le scritte sono state realizzate con vernice nera sia sulla base del monumento che svetta in piazza Claudio Crea, che sul muro dipinto con i colori della bandiera italiana.

Oltre alla A cerchiata di nero, simbolo degli anarchici, c'è la scritta "Alfredo libero" con la quale si chiede la scarcerazione del militante anarchico insurrezionalista Alfredo Cospito, che da 100 giorni sta attuando lo sciopero della fame come protesta contro il regime carcerario del 41 bis al quale è sottoposto.

Sull'episodio stanno indagando gli agenti della Digos di Crotone che stanno anche cercando di capire perché, per il gesto, sia stata scelta la statua dedicata a Claudio Crea, militare crotonese sopravvissuto nel 1943 al lager di Amburgo dove fu internato fino alla fine della guerra. Il monumento, eretto nel 2021, è dedicato a tutti gli Internati del mondo.