Comiso, nasce "Europa Verde" e scende in campo alle prossime amministrative

Assemblea degli iscritti a Europa Verde della provincia di Ragusa. Si è svolta a Comiso, nella sede della CGIL, presenti il co-portavoce regionali di Europa Verde, Mauro Mangano e Antonella Ingianni (collegata a distanza). "L'assemblea - come afferma una nota - ha ufficializzato la nascita della Federazione provinciale, visto il recente e significativo incremento del numero di aderenti sul territorio, a dimostrazione di un nuovo interesse nel fare politica a favore di uno sviluppo sostenibile della comunità. La neonata Federazione di Europa Verde nella Provincia di Ragusa vuole diventare un punto di riferimento per tutti i cittadini preoccupati del futuro del proprio territorio, convinti che la politica deve riuscire a mettere al centro dell'azione amministrativa e del dibattito culturale non solo il tema dei cambiamenti climatici ma anche la loro connessione con le disuguaglianze sociali e il rispetto dei diritti di tutti i cittadini. In tal senso il Co-portavoce regionale Mauro Mangano ha sottolineato il grande impegno che la federazione intende assumere, l'urgente avvio di un dialogo con tutte le forze progressiste e la partecipazione dei propri candidati alle prossime elezioni amministrative nei comuni della provincia".

Sono stati eletti portavoce provinciali la dottoressa Rosathea Caruso di Vittoria e il professore Angelo Iemulo di Comiso.