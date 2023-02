Non trova i medici al Pta di Pachino, agricoltore muore a 38 anni

E' giallo a Pachino (Siracusa) sul decesso di un uomo, Salvatore Morana, di 38 anni che, nel pomeriggio, dopo aver avvertito un malore, e' stato accompagnato nel Pta (presidio territoriale di assistenza) di Pachino.

Secondo fonti del Comune del Siracusano, non c'erano, in quel momento, medici, per cui si e' reso necessario l'intervento dell'elisoccorso per il trasferimento della vittima in una struttura sanitaria attrezzata ma per il 38enne, agricoltore, sposato e padre, non c'e' stato nulla da fare. Sono in corso accertamenti delle forze dell'ordine per verificare eventuali responsabilita' nella macchina dei soccorsi. Nelle ore scorse, prima della morte dell'uomo, la sindaca di Pachino, Carmela Petralito, aveva incontrato i vertici dell'Azienda sanitaria di Siracusa per chiedere interventi al fine di non lasciare sguarnito di medici il presidio sanitario. "Rimane inaccettabile - ha scritto la sindaca di Pachino, Carmela Petralito - la carenza di medici al Pta di Pachino ed anche su questo tema, oltre a sollecitare i vertici Asp, chiediamo l'intervento della deputazione regionale e di tutte le forze politiche e sociali".

Salvatore Morana lascia la moglie e due figli.