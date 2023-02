Modica, scontrino sospeso: semplificare e velocizzare la solidarietà

"Sono ormai anni che Lo Scontrino sospeso si dedica alla solidarietà portando avanti diversi progetti di sostegno socio-culturale, una solidarietà a 360 gradi che include ogni tipo di richiesta, come da promessa storica fatta nel 2020 quando, come a siglare un patto, l’ideatrice affermò: Saremo presenti nelle vostre esigenze, fino a che l’ultima famiglia non avrà più bisogno di noi. E quando si tratta di TENDERE LA MANO, noi ci siamo sempre". E' quanto afferma in una nota, Alessia Sudano, che fa parte dell'associazione modicana, e che riferisce di un episodio che ha visto come protagonista una donna che chiedeva del cibo per poter mangiare dopo quattro giorni di digiuno, a cui lei e la sua famiglia erano stati costretti per accadimenti vari. La richiesta - esaudita - arrivava dopo che la donna aveva percorso le vie istituzionali con il Comune di Modica tramite i Servizi sociali, in attesa del reddito di cittadinanza. Ma al Comune si era arenata nei necessari percorsi burocratici della richiesta, del documento Isee ecc. Poi, la richiesta di cibo. L'associazione Scontrino Sospeso chiede che, nel caso in questione, la situazione si sarebbe potuta concludere al Comune: sarebbe bastato chiamare il numero di una delle numerose associazioni che giornalmente, sul territorio modicano, prendono in carico i bisogni delle persone….Non sarebbe costato nulla, se non una perdita di qualche minuto, e la Signora e la Sua famiglia si sarebbero trovati dietro la porta buste di cibo bastevoli per qualche giorno.