Sei vittoriesi a Sanremo: pizzaioli e hair stylist dietro le quinte dell'Ariston

Anche Vittoria protagonista alla kermesse musicale di Sanremo. Sono infatti, sei i professionisti che dalla settimana prossima saranno presenti dietro le quinte del festival per deliziare, non solo i palati degli artisti, ma anche per coccolare le star. A volare in terra ligure saranno i pizzaioli Gianfranco Carbonaro, Giuseppe Amarù e Fabio Ferrara che con le loro sapienti mani prepareranno delle pizze prelibate cucinate rigorosamente con prodotti enogastronomici vittoriesi. A Maria Romano (hair styling) e Sara Zocco (make-up) invece, è affidato il compito di dare sfogo al loro estro per acconciare e truccare gli artisti. Mentre Giada Rotta avrà il compito di far rilassare gli artisti con i suoi massaggi olistici. Per alcuni di loro si tratta di un piacevole ritorno sul dietro le quinte dell’Ariston, per altri invece è un vero e proprio esordio.

Questa mattina il Sindaco, Francesco Aiello e il vice Presidente del Consiglio Comunale, Rosetta Noto, nella sala degli Specchi hanno incontrato i sei professionisti. Una conversazione piacevole e molto partecipata, prima del grande evento e l'augurio dell'Amministrazione, al gruppo, di "volare" sempre più in alto.