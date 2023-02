Vittoria, esplode un petardo: bambino di 10 anni perde una mano

L'esplosione di un petardo o di una rudimentale bomba carta ha causato la perdita di una mano ad un bambino di 10 anni, figlio di un agricoltore di Vittoria. Il ragazzino è stato soccorso da alcuni parenti e trasportato all'ospedale Guzzardi di Vittoria. I medici, viste le condizioni del bambino, ne hanno disposto il trasferimento in eliambulanza all'ospedale Garibaldi di Catania. Indagini in corso per accertare l'esatta dinamica dell'incidente ed eventuali responsabilità.