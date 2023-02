Ucraina, Russia pianifica grande offensiva per anniversario della guerra

La Russia sta pianificando una grande offensiva in concomitanza con il primo anniversario della guerra in Ucraina il 24 febbraio, secondo il ministro della difesa del Paese, Oleksii Reznikov. Parlando ai media francesi, Reznikov ha avvertito che la Russia farà appello a un grande contingente di truppe mobilitate, vicino alle 500mila unità, dunque molto più numeroso rispetto ai 300mila militari mobilitati nel settembre dello scorso anno. "Non sottovalutiamo il nostro nemico", ha detto Reznikov. ''Ufficialmente hanno annunciato 300mila soldati, ma quando vediamo le truppe alle frontiere, secondo le nostre valutazioni il numero è molto più alto''.