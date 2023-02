Vendeva cocaina e crack in viale dei Comuni: ai domiciliari a Siracusa

Nell’ambito dei continui servizi antidroga, svolti a Siracusa dagli Uffici investigativi della Polizia di Stato, ieri, agenti del Commissariato “Ortigia” nel corso del consueto contrasto al consumo ed alla vendita di droga, effettuato nelle piazze dello spaccio siracusano, hanno arrestato, in Viale dei Comuni un ragazzo di 22 anni.

In specie, il giovane è stato sorpreso a cedere della sostanza stupefacente ad un assuntore sopraggiunto a bordo di un motociclo che, alla vista dei Poliziotti, riusciva ad allontanarsi.

All’arrestato venivano sequestrate 16 dosi di Cocaina, 2 di crack, e la somma di 380, probabile provento dell’attività di spaccio.

Al termine delle incombenze di legge, il ventiduenne, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente. È stato posto agli arresti domiciliari in attesa.