Polizia Comiso, tre giovani denunciati per ricettazione

La notte tra sabato e domenica gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Comiso hanno denunciato in stato di libertà tre giovani, di cui uno straniero, per ricettazione. I tre avevano rubato un'auto che, dopo la segnalazione del furto, è stata intercettata da due "volanti". Gli Agenti hanno perquisito la macchina ed hanno rinvenuto una chiave idonea a poter avviare l’autovettura.

I tre giovani sono stati condotti presso il Commissariato di P.S. di Comiso, dove nel frattempo si è recato anche il proprietario della macchina per sporgere denuncia di furto. I tre sono stati denunciati a piede libero all’Autorità Giudiziaria per il reato di ricettazione e l’autovettura consegnata al legittimo proprietario.

Inoltre nell’ambito delle attività di Polizia Giudiziaria è stata data esecuzione ad un provvedimento dell’Autorità che ha disposto l’espiazione della pena detentiva in regime di detenzione domiciliare per 9 mesi a carico di un 45enne già sottoposto a sorveglianza e con gravi precedenti di Polizia per reati di stampo mafioso, contro la persona e per spaccio di sostanze stupefacenti.