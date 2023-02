Regione, contributi per la ristrutturazione della prima casa

La Regione Sicilia mette a disposizione 40.000 euro per le coppie che vogliono effettuare dei lavori di restauro della prima casa. A darne notizia è l’onorevole Ignazio Abbate: “In attuazione dei princìpi sanciti dalla legge regionale relativa alla rigenerazione urbana, al divieto di consunto del suolo e al recupero e riutilizzo dell’edilizia esistente, la Regione Sicilia ha stanziato un fondo di 10 milioni di euro che servirà ad incentivare i lavori di restauro della prima casa. Ogni coppia potrà richiedere un contributo a fondo perduto pari a 40 mila euro da utilizzare per ristrutturare la loro prima casa. Nella formazione della graduatoria degli aventi diritto verrà assegnato un punteggio maggiore qualora la residenza sia in comuni con meno di 10 mila abitanti o la si trasferisca in questi piccoli centri. Stesso punteggio maggiorato se l’immobile ricade in territorio montano o aree interne. Ritengo sia un provvedimento molto apprezzato da quei nuclei familiari che abbiano urgenza di interventi di restauro che non possono essere più rimandati. In questo modo, inoltre, daremo ulteriore slancio al comparto dell’edilizia e derivati grazie a questa liquidità immessa nel mercato”.