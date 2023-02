Canicattini Bagni, grande festa per i cento anni della "nonna" Paolina

Grande festa ieri, mercoledì 1 febbraio 2023, in via Cavour a Canicattini Bagni per i cento anni della Signora Paolina Ozzo, un secolo di vita compiuto l’1 febbraio, tra l’affetto e la vicinanza dei familiari e gli amici più cari.

A portare gli auguri di tutta la citta, dell’Amministrazione e del Consiglio comunale tutto, è stato il Sindaco Paolo Amenta accompagnato dal Vice Sindaco e Assessore alle Politiche Sociali Marilena Miceli, consegnando alla longeva nonna Paolina un mazzo di fiori ed una targa a ricordo della straordinaria meta raggiunta.La Signora Paolina Ozzo è sempre stata a Canicattini Bagni dove è nata l’1 febbraio 1923, qui ha sposato il 19 aprile 1941 il marito Salvatore Interlandi che l’ha resa madre di due figli, Paolo e Michela, e che è venuto a mancare il 26 luglio 1993.

Per i familiari, i tanti nipoti e pronipoti, dagli Interlandi ai Bonaiuto e a tutti gli altri che ieri le hanno fatto sentire tutta la vicinanza e la gratitudine, è stata sempre un punto di riferimento e ancora oggi la definiscono “una roccia”.