Festa di Sant'Agata a Catania: crescono del 9% i passeggeri in transito all'aeroporto

Oltre il 9% in più di passeggeri e dei movimenti rispetto al 2020, ultimo anno della Festa di sant’Agata. La SAC, società di gestione dell’Aeroporto di Catania, rende note le previsioni elaborate dall’Ufficio Dati nel periodo 3 – 6 febbraio di quest’anno, che vedono un incremento di passeggeri rispetto all’ultima edizione delle festività agatine.

Nel dettaglio, sono previsti, tra arrivi e partenze, 107.817 passeggeri contro i 98.600 del 2020 (+9,34%).

In particolare, saranno 52.384 in arrivo, contro i 49.100 del 2020 (+6,7%) di cui 38.759 i nazionali, rispetto ai 36.600 del 2020 (+5,9%), e 13.625 gli internazionali, contro i 12.500 del 2020 (+9%).

Per quanto riguarda le partenze, saranno 55.433 i passeggeri che voleranno dall’aeroporto di Catania, rispetto ai 49.500 del 2020 (+12%). Di questi, 41.180 saranno nazionali, contro i 37.300 del 2020 (+10,42%), mentre 14.244 gli internazionali, che nel 2020 sono stati 12.200 (+16,75%).

Il giorno più trafficato sarà venerdì 03/02, con 86 arrivi (62 nazionali e 24 internazionali) e 85 partenze (59 nazionali e 26 internazionali). Sono previsti per questa giornata poco più di 24.633 passeggeri nel complessivo di cui, 12.032 in arrivo (8.512 da rotte nazionali e 3.520 da rotte internazionali) e 12.601 in partenza (8.734 per rotte nazionali e 3.867 per rotte internazionali).