Lentini, evasione dai domiciliari: denunciato 38enne

Nella serata di mercoledì, agenti del Commissariato di Polizia di Lentini, in servizio di controllo del territorio, hanno denunciato un 38enne per evasione dagli arresti domiciliari. L’uomo, che è conosciuto per aver commesso vari reati come rapina, estorsione, ricettazione, evasione, furto aggravato e spaccio di sostanze stupefacenti, è sottoposto al regime degli arresti domiciliari in quanto arrestato in flagranza di reato per tentato furto di autovettura l’8 gennaio scorso. Non osservando il regime dei domiciliari, il trentottenne, durante un controllo, è stato sorpreso a bordo di un’autovettura in transito nel centro cittadino.