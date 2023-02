Priolo, Patrizia Arangio 'strappa' con Fdi: a sindaco sostiene Biamonte

Patrizia Arangio, la 'pasionaria' della politica di Priolo strappa con Fratelli d'Italia. Nessuna decisione ufficiale, ma non sta con il candidato a sindaco Michela Grasso, sostenuta al momento dai vertici del partito di Giorgia Meloni. Arangio sceglie una civica 'Identità Priolese' che alle prossime amministrative sosterrà Alessandro Biamonte. In capo a Priolo c'è una 'corazzata' che vuole amministrare nel dopo Pippo Gianni.

Domenica 5 febbraio 2023, alle 10:30, nel locale "Delit-Loung Bar" ex Dolce Vita, si terrà la conferenza stampa per presentare la nuova coalizione politica denominata “Identità Priolese” Alla convention di 'Identità Priolese'

parteciperanno oltre Patrizia Arangio, anche Sebastiano Boscarino, Simona Di Marco, Emanuele Pinnisi e Angelo Laposata.

E' previsto l'intervento dell'avvocato penalista, Mimmo Mignosa, della stessa Arangio , Idel campione mondiale di kick boxing Luca Maccarrone , di Giusi Valenti e dell’ex consigliere comunale Massimo Giannetto.

Concluderà gli interventi in candidato a sindaco Alessandro Biamonte.