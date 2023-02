Infrastrutture in Sicilia: Minardo incontra Salvini

“Con Matteo Salvini questa mattina abbiamo fatto il punto sulla situazione politica regionale e sulle tante risposte da dare alla Sicilia e ai siciliani. Grande attenzione sulle importanti iniziative che il Ministero delle Infrastrutture ha intenzione di portare avanti in Sicilia, dal Ponte sullo Stretto alla rete autostradale e ferroviaria. I siciliani hanno delle aspettative e non dobbiamo deluderli, occorre andare oltre le sterili diatribe interne e ‘volare alto’” lo scrive su Facebook Nino Minardo, presidente della Commissione Difesa della Camera e segretario regionale della Lega in Sicilia.