Sicilia, Minardo (Lega): valorizzare la presenza Usa nell’Isola con percorso di collaborazione

“Siamo fortemente determinati a valorizzare la presenza degli Stati Uniti nell’isola attraverso un percorso di collaborazione che coinvolga il Ministero della Difesa, la Regione Siciliana e gli enti locali” lo afferma il Presidente della Commissione Difesa della Camera dei Deputati Nino Minardo che oggi a Montecitorio ha ricevuto il Console generale degli Stati Uniti d’America a Napoli Tracy Roberts-Pounds e una delegazione politico-militare dell’Ambasciata Usa a Roma.

“La base aerea di Sigonella e la stazione per le trasmissioni radio navali di Niscemi (Muos) – spiega Minardo – sono realtà militari americane in Sicilia che hanno un immenso valore strategico per l’Alleanza Atlantica specialmente in questo momento internazionale così delicato ma sono anche il simbolo di un presenza significativa e di un legame profondo con gli Stati Uniti che intendiamo sviluppare e comunicare meglio”.

“A breve – dice ancora il Presidente della Commissione Difesa - in accordo con le autorità diplomatiche statunitensi, il nostro Ministero della Difesa e il Governo della Regione Siciliana, mi farò promotore di una iniziativa che rinsaldi il rapporto con gli Usa e che lo apra ai territori”.