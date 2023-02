Modica, al Nuovo Cineteatro Aurora evento live di Salvo Scucces "Viaggio per orchestra elettronica"

“Viaggio per orchestra elettronica” è il titolo dell’evento live di Salvo Scucces che si terrà questa sera al Nuovo cineteatro Aurora di Modica Alta. Un viaggio lungo un sentiero onirico, meditativo, introspettivo, fatto di immagini, ricordi, suoni e suggestioni. Un dualismo tra singolo musicista e trasposizione elettronica di un’orchestra sinfonica, l’individuo solo, trasfigurato nel suono di molti strumenti.

Ad accompagnare il polistrumentista e produttore modicano sarà Andrea Campo del collettivo artistico Pixel Shapes di Ragusa, che con suggestioni visuali tradurrà i suoni in immagini.

L’evento è inserito nella rassegna “Jazz Convivio Factory” organizzato dall’omonima etichetta in collaborazione con Isulafactory e Cineteatro Aurora di Modica.

Il live sarà aperto dal DJ Set del producer e musicista Andrea Agosta, fresco di pubblicazione dell’Ep Worship il 2 dicembre scorso su etichetta Isulafactory, che ha preparato per l’evento una specifica selezione musicale, spaziando dall’IDM al Jazz contemporaneo. Per info e prenotazione ci si può rivolgere al Cineteatro Aurora tel. 3318337809 - www.isulafactory.it