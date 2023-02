Domenica si celebra la 45^ Giornata della vita, il vescovo di Trapani: la morte non è mai una soluzione

“Mi chiedo seriamente a chi interessa riflettere ancora sulla cultura della morte, su tutte le forme di aggressione da parte della morte alla nostra civiltà contemporanea, specialmente alla civiltà occidentale, a quella che in Italia respiriamo”. Le parole sono di monsignor Pietro Maria Fragnelli, vescovo di Trapani e delegato CESI per la Famiglia e la Vita, oltre che per i Giovani. Le pronuncia in un video dedicato alla 45ª giornata per la vita che sarà celebrata domenica 5 febbraio in tutta Italia sul tema “La morte non è mai una soluzione”.

“Proporre ogni anno una Giornata nazionale della vita – prosegue il presule –significa capire che tutti abbiamo una responsabilità a favore della vita nascente, a favore della vita che va resa armonica e vivibile nelle famiglie, a favore dei giovani che hanno bisogno di essere non solo sostenuti e rimotivati nelle scelte della vita ma anche valorizzati nel cammino della nostra società, a favore di quell’accompagnamento cordiale, empatico, affettuoso per coloro che sono al traguardo, alla conclusione della vita“.