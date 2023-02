Palermo, imponeva fornitori ad un ristoratore dell'Ars: indagato funzionario

I carabinieri del Nucleo Investigativo di Palermo, a conclusione di un'attività d'indagine coordinata dalla Procura, hanno eseguito un'ordinanza di divieto di dimora di un anno in provincia di Palermo e della misura interdittiva della sospensione dal pubblico ufficio per lo stesso periodo, emessa dal gip di Palermo nei confronti del responsabile del Servizio di prevenzione e protezione dell'Assemblea Regionale Siciliana, G.M.C., accusato di "tentata induzione indebita a dare o promettere utilità".

L'attività investigativa si è sviluppata a seguito della denuncia presentata da un imprenditore che, dopo essersi aggiudicato nel 2019 una gara di appalto di servizi e ristorazione-bar presso la sede dell'Assemblea Regionale Siciliana, avrebbe ricevuto delle forti ed insistenti pressioni da parte dell'indagato perchè si rivolgesse esclusivamente a fornitori da lui indicati. Il commerciante si è rifiutato e il funzionario dell'Ars si sarebbe accanito contro l'attività. Le indagini hanno accertato, inoltre, che l'indagato era solito chiedere favori, per sé e anche per terzi, ad alcuni imprenditori affidatari di commesse da parte dell'ente utilizzando il suo ruolo come pressione.