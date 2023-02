Elezioni a Siracusa, Forza Italia: pronti a scegliere candidato a sindaco condiviso

Forza Italia a Siracusa è unita e pronta a sedersi al tavolo del Centro destra per scegliere un candidato condiviso con tutta la coalizione per le elezioni amministrative della primavera 2023. E’ la sintesi di una riunione che si è tenuta a Siracusa tra i maggiorenti del partito. Forza Italia rivendica il proprio ruolo e chiede ai partiti alleati condivisione nelle scelte, con l’obiettivo primario di far vincere il Centro destra, dopo anni di disastri amministrativi da parte di una sinistra transfuga ed opportunista. Forza Italia, così come gli alleati, può contare su un’ampia rosa di candidati a sindaco da mettere a disposizione della coalizione per vincere le prossime elezioni amministrative di Siracusa.