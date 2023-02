Deteneva un fucile illegalmente, denunciato a Noto

Nel pomeriggio di ieri, agenti del Commissariato di P.S. di Noto, al termine di attente attività investigative, hanno denunciato un netino di 47 anni per il reato di detenzione abusiva di armi.

In specie, nella giornata di ieri, a seguito di controllo in materia di armi, gli agenti accertavano che il titolare di un porto di fucile uso caccia era deceduto da circa 5 anni. Effettuato un sopralluogo nell’abitazione di residenza, gli agenti verificavano che era abitata dal figlio il quale, benché consapevole della presenza del fucile, non lo aveva dichiarato in Commissariato detenendolo abusivamente e custodendolo sopra un armadio.

Il fucile, pertanto, una volta prelevato, veniva sottoposto a sequestro penale e l’uomo denunciato per detenzione abusiva di armi.