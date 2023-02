Acate, assemblea aperta per non fare scendere il silenzio su Daouda Diane

Sabato 4 febbraio, a piú di sette mesi dalla scomparsa di Daouda Diane, si terrà ad Acate a partire dalle ore 17, un’assemblea aperta al centro Passpuort per non fare calare il silenzio su una vicenda drammatica e dai contorni inquietanti. Un’iniziatica pubblica per far emergere con forza i bisogni dei lavoratori e delle lavoratrici che vivono le condizioni di sfruttamento e per sensibilizzare la cittadinanza sulle condizioni di lavoro e di vita di tante persone in provincia di Ragusa e in Sicilia.

Il caso di Daouda Diane, purtroppo, non è un fatto isolato ma l’emblema di un mondo del lavoro sempre meno pagato, piú sfruttato e che rimane invisibile all’opinione pubblica e ai mass media.

Come Partito della Rifondazione Comunista della Sicilia, insieme a tanti altri, Sindacati, associazioni, volontari, lavoratrici e lavoratori continueremo a chiedere verità e giustizia per Daouda Diane e a lottare per rendere esigibili i diritti e le tutele previsti dalle leggi e dalla nostra Costituzione.