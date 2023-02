Morì al Pte di Pachino rimasto senza medici, petizione popolare

"Serve un immediato potenziamento del Presidio territoriale d'emergenza di Pachino perché un evento di questa gravità non deve più ripetersi". Dopo il tragico evento che ha colpito la comunità pachinese, dove un uomo di 38 anni è deceduto dopo essersi presentato nella struttura sanitaria (sprovvista di medico) con un malore, Udicon Sicilia ha lanciato una petizione popolare che sarà sottoposta ai cittadini di Pachino e Portopalo e destinata al Prefetto di Siracusa, al presidente della Regione all'assessore regionale alla Sanità e al direttore generale dell’Asp di Siracusa. "La carenza di personale medico è un problema atavico e noto a tutti. Adesso è arrivato il momento di intervenire: Pachino e Portopalo, uniti, dovranno lottare fianco a fianco, con il supporto delle istituzioni per individuare una soluzione tempestiva ", spiega Federica Izzo, del coordinamento regionale di Udicon Sicilia.

Il PTE di Pachino è situato strategicamente al centro di una zona inclusiva di paesi in cui ai cittadini viene difficile raggiungere gli ospedali più vicini in tempi rapidi. "Il potenziamento delle strutture sanitarie - continua Izzo - è necessario ai fini di un miglioramento della qualità assistenziale e ad una conseguente riduzione dei rischi per i cittadini. Chiediamo, dunque, che il presidio di contrada Cozzi venga potenziato con l'invio dei medici necessari a farlo funzionare in ogni fascia oraria, con ulteriori servizi integrativi e con una ambulanza medicalizzata".