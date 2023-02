La promozione di Avola con 'Mini Guide' approvate dal baby Consiglio

Mini guide per i più piccoli, realizzate dai bambini. È stato approvato ieri dal Consiglio comunale dei ragazzi di Avola il progetto “Mini Guide”, del I istituto comprensivo “Capuana”, del II comprensivo “Bianca” e del circolo didattico “De Amicis”. L’obiettivo è quello di promuovere l’interesse e la conoscenza del patrimonio storico, artistico e culturale di Avola.

“Conoscere le origini della propria città e valorizzare le sue risorse costituiscono i principi cardine del percorso di cittadinanza attiva – le parole del sindaco Rossana Cannata -. L’iniziativa culturale e formativa che la mia amministrazione vuole portare avanti con i giovani alunni coinvolti rappresenta un’opportunità dinamica alla partecipazione attiva della vita amministrativa della città, per sensibilizzare all’impegno comune, allo spirito di servizio verso la propria comunità e alla responsabilità civica, tutti valori che ci accompagneranno durante questa esperienza”.

Con questo progetto si vuole ampliare la conoscenza del territorio nei bambini, conoscere le origini della città, acquisire informazione su monumenti e tradizioni, creare itinerari educativi con uscite sul territorio e incontri con coetanei e adulti per confrontarsi. Tra le attività previste durante l’anno anche visite guidate e riprese fotografiche e schede descrittive anche in lingua inglese. “Ci auguriamo che baby sindaco e piccoli assessori e consiglieri comunali e tutti gli alunni coinvolti nel progetto si appassionino all’impegno sociale per il bene della collettività – conclude il sindaco - e divenire futuri amministratori capaci e competenti”.