Pallone spia cinese sorvola i cieli Usa

L'amministrazione Biden ha deciso di posticipare la visita del segretario di Stato Antony Blinken in Cina dopo che un pallone aerostatico cinese ha sorvolato uno dei tre campi di missili nucleari americani, la Malmstrom Air Force Base di Billings, nel Montana.

Inutile il rammarico di Pechino per quello che definisce un 'errore' da parte di un pallone aerostatico utilizzato per ricerche meteorologiche e scientifiche.

Il pallone aerostatico spia cinese era stato avvistato sopra gli Stati Uniti continentali e monitorato dal Pentagono mentre sorvolava uno dei tre campi di missili nucleari americani, la Malmstrom Air Force Base di Billings, nel Montana.

Funzionari della Difesa hanno dichiarato che il Pentagono ha deciso di non abbatterlo a causa del rischio di danni per le persone a terra a causa della caduta di detriti. Hanno aggiunto che il pallone sta volando al di sopra del traffico aereo civile e al di sotto dello "spazio esterno", ma non hanno svoluto specificare quanto in alto si trovi.

"La presenza di un 'pallone-spia cinese nel nostro spazio aereo è una chiara violazione della sovranità americana ed e' inaccettabile". Lo ha detto un alto funzionario del dipartimento di stato americano in un briefing con un gruppo ristretto di giornalisti

Un alto funzionario della Difesa ha dichiarato che gli Stati Uniti sono "molto sicuri" che si tratti di un pallone aerostatico cinese ad alta quota che sta sorvolando siti sensibili per raccogliere informazioni."È chiaro che l'intento di questo pallone è la sorveglianza", ha detto il funzionario. Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti Lloyd Austin ha convocato una riunione di alti dirigenti militari e della Difesa per esaminare il profilo di minaccia del pallone e le possibili risposte, che sono state presentate mercoledì al Presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Gli Usa hanno contattato i funzionari cinesi "con urgenza" e hanno comunicato la gravità della situazione. Il segretario stampa del Pentagono, il generale di brigata Patrick Ryder, ha dichiarato che "questo tipo di attività è stata osservata in precedenza negli ultimi anni. Una volta individuato il pallone, il governo statunitense ha agito immediatamente per proteggere la raccolta di informazioni sensibili".

La Cina afferma che il "pallone aerostatico" rilevato sugli Stati Uniti, secondo alcuni media un pallone spia, è a uso civile per "ricerche meteorologiche e scientifiche". Lo si legge in una nota serale del ministero degli Esteri. Il pallone aerostatico "viene dalla Cina: si tratta di uno usato per scopi di ricerca, principalmente meteorologici. Colpito dai venti di ponente e con limitate capacità di autogoverno, il pallone ha deviato di molto dalla rotta pianificata". La parte cinese, si legge in una nota serale del ministero degli Esteri, "si rammarica per il suo ingresso involontario nello spazio aereo statunitense per cause di forza maggiore. La parte cinese continuerà a comunicare con quella Usa e gestirà adeguatamente questa situazione imprevista causata da forza maggiore".