Pachino, Gennuso (Fi): non si può morire a 38 anni: presto ospedale di II livello

“E’ inaccettabile morire a 38 anni per l’assenza di un medico. Anch’io sono sconvolto per il decesso dell’agricoltore Sebastiano Morana e mi sento vicino alla moglie ed ai figli della vittima per l’inaspettata perdita. Il Parlamentare di Forza Italia all’Ars, Riccardo Gennuso questa mattina ha parlato con il direttore generale dell’Asp, Lucio Ficarra, per esprimere il proprio rammarico su quanto accaduto lo scorso 1 febbraio al Pta di Pachino. “Il manager - dice Gennuso - mi ha ribadito sul caso in questione, che è stato fatto l’impossibile per salvare l’agricoltore, attivando anche l’elicottero del 118 con il medico a bordo, ma non c’è stato nulla da fare per salvargli la vita. Ficarra mi ha pure detto di essere in attesa dell’esito dell’autopsia per chiarire le reali cause della morte. Ho ribadito che una città come Pachino, con oltre ventimila abitanti ,non può restare senza un organico minimo di personale sanitario. Il direttore generale mi ha pure riferito che in città dopo 26 anni è in funzione la Rsa, la Residenza sanitaria assistita e che dal Pnrr arriveranno 6 milioni di euro per realizzare un ospedale di Comunità al terzo piano della struttura di contrada Cozzi. L’Asp mi informa che verrà aperta una Casa di Comunità ubicata al piano terra. Sono programmate a breve le conferenze di servizio per l’approvazione dei progetti. La Direzione aziendale -prosegue Gennuso - inoltre, ha già richiesto l’istituzione di un PPI straordinario nel territorio di Pachino, dove già esiste Guardia Medica e PTE proprio per venire incontro alle istanze della comunità pachinese. Sul fronte dell’assistenza territoriale a Pachino sono state incrementate le ore di specialistica ambulatoriale per numerose branche per rispondere ai bisogni sanitari dei cittadini. In particolare sono presenti Ambulatori di Angiologia, Cardiologia, Diabetologia, Geriatria, Ginecologia, Nefrologia, Oculistica e Ortopedia. Inoltre, si precisa che in tutta la provincia di Siracusa sono stati previsti n. 3 PTE di cui 1 a Pachino”.