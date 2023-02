Cospito, Meloni: contro le minacce serve la responsabilità di tutti

La premier Giorgia Meloni sulla vicenda dell'anarchico Alfredo Cospito e delle minacce che sono state ricevute da politici e funzionari da parte degli "anarchici" lancia da Berlino - durante una conferenza stampa congiunta con il Cancelliere tedesco Scholz - un appello a tutte le forze politiche: su questi temi "dobbiamo essere uniti" e ci deve essere "responsabilità da parte di tutti".

E' stato deciso in queste ore di assegnare la scorta anche al vice presidente del Copasir, Giovanni Donzelli, alla luce delle recenti minacce degli anarchici sul caso del detenuto Alfredo Cospito.

Lo stesso tipo di provvedimento riguarda i sottosegretari alla Giustizia Andrea Delmastro, con delega alle carceri, e Andrea Ostellari, con delega al trattamento dei detenuti, per i quali sono state attivate misure di sicurezza "in via d'urgenza e temporanea", in attesa dell'assegnazione definitiva della scorta.

L'università è invasa da manifesti contro lo Stato e le istituzioni. Sotto la scritta 'Chi sono gli assassini di Alfredo Cospito' campeggiano tra gli altri, le facce di Mattarella, Cartabia, Nordio, Meloni.

"Trovo estremamente gravi e inaccettabili i manifesti affissi all'Università La Sapienza di Roma che indicano in alcuni rappresentanti delle Istituzioni gli 'assassini di Alfredo Cospito'. Il clima che si sta creando attorno alla vicenda dell'anarchico sta assumendo contorni inquietanti e non va sottovalutato. In attesa che gli inquirenti facciano piena luce sui responsabili è necessaria una condanna unanime, ferma e decisa, per queste azioni vergognose e per questa continua escalation di violenza". Così il Presidente del Senato, Ignazio La Russa.

"Esprimiamo la nostra solidarietà al Presidente della Repubblica, al Governo e alla Magistratura per gli inaccettabili manifesti comparsi alla Sapienza. Auspichiamo che i responsabili siano presto individuati e ribadiamo la necessità di contrastare con forza questo clima di odio". Così su Twitter la presidente dei senatori del Pd Simona Malpezzi a nome di tutte le senatrici e i senatori dem.