Arrestato a Taurianova per spaccio di stupefacenti

Si era appartato in una via del centro di Taurianova per vendere dosi di marijuana ad un acquirente, ma è stato sorpreso dagli agenti delle Volanti del Commissariato di Ps di Taurianova.

Un ventiduenne è stato arrestato in flagranza di reato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I poliziotti, nel corso di servizi mirati al contrasto dello spaccio di droga, hanno individuato i due in una stradina laterale della cittadina del reggino. Il pusher, alla vista della vettura della Polizia di Stato, ha tentato la fuga ma è stato subito bloccato. Sottoposto a perquisizione personale è stato trovato in possesso di una busta di cellophane contenente un notevole quantitativo di marijuana essiccata. Nelle tasche dei pantaloni, inoltre, gli è stata trovata altra sostanza già suddivisa in dosi e pronta per essere spacciata.