Modica, la Cna ospita "Eat to meet": ci sarà il presidente nazionale dei giovani imprenditori

La Cna territoriale di Ragusa ospita, domani, sabato 4 febbraio, a Modica, l’evento denominato “Eat to meet”, all’insegna di “Eat, meet, enjoy your business!” promosso dalla Cna Sicilia alla presenza del presidente nazionale dei giovani imprenditori, Simone Gualandi (nella foto). L’appuntamento, a partire dalle 10, si terrà al Pietre nere resort & Spa di Modica e sarà caratterizzato da incontri di networking che prevedono un cambio di tavolo ad ogni portata con l’obiettivo di favorire la reciproca conoscenza tra le imprese del territorio e di facilitare la generazione di relazioni. A seguire l’iniziativa anche l’ibleo Giampaolo Roccuzzo, presidente dei Giovani imprenditori Cna Sicilia. “Un format molto interessante – dichiara quest’ultimo – che ci consente di creare business attraverso le relazioni. Un aspetto da tenere in considerazione nell’ambito di uno stesso territorio proprio per le ricadute positive che incroci virtuosi del genere possono fare registrare. E’ rivolto a start up e imprese innovative, tutti giovani imprenditori fino a 40 anni di età che hanno voglia di riunirsi e di ricercare nuovi stimoli”.

A mettere in rilievo l’importanza dell’appuntamento anche la presenza del presidente regionale Cna Sicilia, Nello Battiato. Ci sarà, altresì, anche il nuovo presidente dei Giovani imprenditori della Cna territoriale di Ragusa, Giovanni Baglieri, mentre a occuparsi dell’aspetto organizzativo sono il coordinatore regionale del raggruppamento Giovani imprenditori, Vincenzo La Grua, unitamente alla coordinatrice territoriale dello stesso raggruppamento, Donatella Cutello.