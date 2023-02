Carmelo Castobello, 63 anni, ex agente di polizia penitenziaria, ha superato il turno a The Voice Senior. Castobello è originario di Noto, ma da quando è sposato, vive a Floridia. Castobello che ha realizzato il sogno di una vita, si è esibito nella trasmissione di Antonella Clerici cantando la canzone degli Stadio "Chi erano i Beatles". Castobello ha scelto Gigi D'Alessio come coach.