Siracusa, piantine di mirto nelle aiuole di via Braille

Duecento piantine di mirto, messe a disposizione dal Dipartimento Foreste della Regione Siciliana sono state piantumate a Siracusa nelle aiuole di via Braille, prospicienti la nuova Caserma dei Vigili del Fuoco.

“Dopo il lavoro di piantumazione del “Bosco delle troiane” prosegue la collaborazione con il comitato Aria Nuova che ringraziamo per la messa a verde di queste nuove aiuole. Come Amministrazione abbiamo abbiamo subito aderito all’iniziativa proposta dal Comitato che punta alla creazione di aree verdi e di foreste urbane, come una delle azioni di contrasto ai cambiamenti climatici nell’ottica generale di migliorare la qualità della vita in città. Ringraziamo inoltre il Dipartimento delle Foreste, diretto da Giancarlo Perrotta, per la collaborazione e la disponibilità alla fornitura delle essenze”: lo dichiarano il sindaco Francesco Italia e l’assessore al Verde pubblico Andrea Buccheri presenti alla piantumazione dei mirti.