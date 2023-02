Ragusa, oggi i funerali dell'ex procuratore della Repubblica Agostino Fera

Si svolgeranno oggi alle 15, a Ragusa, nella chiesa del Carmine, i funerali dell'ex procuratore, Agostino Fera, morto giovedì all'età di 84 anni per un malore improvviso. La morte del magistrato ha suscitato cordoglio anche ad Acate: Fera, infatti, era figlio dell’ex segretario comunale del centro ibleo e frequentò le scuole elementari proprio ad Acate, dove tornava spesso per incontrare vecchi compagni di scuola ed amici, tra cui Saverio Caruso, ex presidente della Società Operaia di Mutuo Soccorso, e Luigi Fidone, dipendente comunale in pensione. Il 14 giugno 2003 era tra le Autorità (nella foto, accanto al sindaco di Acate) presenti all’intitolazione della caserma dei carabinieri di via Galilei al brigadiere Giovanni Amorelli.