L'ex Ministra Carfagna: "L'Autonomia? Citano Garibaldi ma spaccano l'Italia"

La riforma sull'autonomia "spacca il Paese. Scavalca il Parlamento, che si troverà a ratificare intese con i presidenti di Regione come avviene con i capi di Stato stranieri. Questa maggioranza cita Garibaldi, ma poi torna a uno schema da Italia pre risorgimentale, con tanti staterelli diversi. Soprattutto, penalizza il Meridione. I livelli essenziali delle prestazioni, con questa riforma, vengono affidati a una cabina di regia politica. Non si è capito come saranno finanziati, mentre con il governo Draghi sono riuscita a stanziare 2 miliardi per i Lep che riguardano asili nido, assistenti sociali e trasporto degli studenti disabili". Lo ha detto Mara Carfagna, ex ministra del Sud e presidente di Azione ,in un'intervista a 'la Repubblica'. Per Carfagna questa "è una riforma da respingere in toto",aggiungendo poi: "Mi chiedo due cose. La prima: come fa chi si è opposto vent'anni fa alla riforma del titolo V dellanCostituzione ad attuare l'autonomia nella sua forma più divisiva ed estremista? E poi come fa la patriota Meloni - ha ribadito -a sottomettersi alla minoranza della Lega, su un progetto che è inviso alla maggioranza degli italiani: medici, imprenditori,insegnanti, quasi tutti i governatori del Sud?". Sul caso Cospito, diventato il caso Donzelli-Delmastro "Hanno sbagliato completamente l'approccio - ha risposto Carfagna -. Se davvero c'è il rischio di una saldatura tra gli anarchici e i boss mafiosi contro il 41 bis, un governo serio chiama a raccolta tutti. Non crea scontri frontali che avvantaggiano i nemici dello Stato, per attaccare gli avversari politici", has ottolineato l'ex ministra.