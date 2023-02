Musumeci: in arrivo 2 disegni di legge per prevenzione e ricostruzione

"L'Italia è un territorio vulnerabile almeno per il 91% della sua estensione. Tanto nell'opera di prevenzione del dissesto idrogeologico quanto nella ricostruzione post-calamità, è mancato il controllo da parte dello Stato, che nei casi di inadempienza avrebbe dovuto agire con poteri sostitutivi e sanzionatori. Colmeremo questa lacuna con due disegni di legge e con l'istituzione di una cabina di regia a Palazzo Chigi". E' quanto annuncia Nello Musumeci (FdI), ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare in una intervista a 'Il Sole 24 Ore'. "Il presidente Meloni ha deciso di costituire un gruppo di lavoro interministeriale, affidato al mio dicastero, per ricostruire il quadro degli interventi anti-dissesto in corso, le risorse stanziate e il fabbisogno residuo. - spiega Musumeci - Troppe fonti di finanziamento, troppi soggetti e nessuno che abbia sufficientemente controllato se abbiano operato bene e quanti dei fondi siano stati utilizzati. Parliamo di cifre considerevoli. Dal 2019 al 2027 sono stati messi a disposizione per la tutela del territorio 21 miliardi, tra risorse ex Dpcm 'ProteggItalia', fondi di coesione, Fesr, Pnrr". "Stiamo portando avanti una ricognizione seria, senza guardare in faccia nessuno. Vareremo prestissimo un disegno di legge per la prevenzione strutturale del rischio sismico e del dissesto idrogeologico che, oltre agli strumenti per semplificare e accelerare le procedure, comprese Via, Vas ed espropriazioni, istituirà una cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio con funzioni di impulso, coordinamento e monitoraggio, ma anche con poteri sostitutivi e sanzionatori". "La ricostruzione sarà oggetto di un altro disegno di legge, che contiamo di presentare entro due mesi. - aggiunge - Costruirà un modello unico per le ricostruzioni, definendo un quadro normativo omogeneo. Con la presidenza del Consiglio struttura nazionale di coordinamento. In cantiere abbiamo infine la revisione del Codice della protezione civile, a cui stiamo lavorando assieme al capo Dipartimento Fabrizio Curcio, e una legge-quadro per le Isole minori".