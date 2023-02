Grave incidente stradale questa notte in via Tiberina, all'altezza di Fiano Romano, vicino a Roma. Un'autovettura e' andata a sbattere contro un grosso albero. Feriti i cinque passeggeri, tutti ragazzi di eta' compresa tra 16 e 22 anni. Quattro di loro sono stati trasportati in codice rosso al Policlinico Agostino Gemelli e all'ospedale Sant'Andrea. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, i sanitari del 118 e i carabinieri.