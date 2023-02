Siracusa, evade dai domiciliari: arrestato un 38enne

Nella mattinata di venerdì agenti del Commissariato di Ortigia, dopo aver appreso che un 38enne agli arresti domiciliari non si trovava nè nella propria abitazione nè sul luogo di lavoro per il quale era autorizzato, hanno svolto immediate ricerche che consentivano di sorprendere l’uomo nei pressi del Santuario con la propria bicicletta.

Dalle indagini svolte dagli investigatori del Commissariato, si apprendeva che il trentottenne, da diversi giorni, non si recava presso l’officina ove doveva prestare la propria attività lavorativa. Per tale ragione, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’uomo veniva tratto in arresto e sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.