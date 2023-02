Incidente stradale sulla provinciale Ispica-Pozzallo: il bilancio è di 5 feriti

Incidente stradale ieri sera sulla strada provinciale 46 tra Ispica e Pozzallo, in contrada Graffetta. Tre auto sono rimaste coinvolte in uno scontro verificatosi per motivi da accertare. Cinque le persone rimaste ferite ricoverate all'ospedale Maggiore di Modica. Una delle persone ferite è arrivata al Pronto soccorso in codice rosso. Sul posto, oltre al 118, carabinieri della Compagnia di Modica e i vigili del fuoco del distaccamento di Modica.