Carnevale a Venezia, domenica 5 febbraio il corteo nel Canal Grande

Domenica 5 febbraio alle ore 11.00, un corteo unico nel suo genere, fatto di colori, addobbi e figure mascherate solcherà le acque del Canal Grande rievocando la tradizione remiera veneziana e intonando canzoni tipiche popolari della laguna. Dopo l’Opening Parade “Original Dreamers”, che questa sera (sabato 4 febbraio alle ore 20.00) aprirà ufficialmente il Carnevale di Venezia 2023, lo scoppio della mitica Pantegana caratterizzerà il secondo appuntamento di “Take Your Time For The Original Signs”, all’insegna della tradizione e della venezianità.