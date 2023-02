Sant'Agata, vescovo di Catania: uomini e donne sappiano portare la croce

"Catania ha bisogno di uomini e donne che come Sant'Agata sappiano portare la croce delle loro responsabilità, che corrano il rischio di essere cristiani tutti i giorni e in tutti i luoghi di questa citta'. C'e' tanta gente che porta la propria croce in silenzio e dignitosamente: sono i 'Santi della porta accanto'". Cosi' l'arcivescovo metropolita di Catania, Luigi Renna, nell'omelia della Messa dell'Aurora celebrata in Cattedrale in onore di Sant'Agata.

"Portano la croce - ha detto monsignor Renna - quelli che hanno un lavoro precario, che dalla mattina alla sera, forse anche portando a casa uno stipendio magro, mantengono integra la loro dignita', rinunciando ad essere messi al soldo della mafia. Lo fanno con dignita' quei catanesi che non cedono al ricatto di un guadagno facile e disonesto. Coloro che soffrono perche' hanno una persona malata nella loro famiglia e se ne prendono cura senza conoscere un giorno di pausa, come la cosa piu' normale del mondo, perche' e' normale amare e non trascurare. Portano la croce di figli, mariti, mogli, che hanno problemi con la giustizia, e vogliono correre il rischio di uscire dal cerchio magico che li ha ingannati; portate la croce voi - ha aggiunto - che con grandi sacrifici state facendo di tutto perche' i vostri figli, attraverso la scuola, costruiscano un futuro che non abbia come obbiettivo la strada o il carcere. Portate la croce voi che abitate nei quartieri dove un Comune in dissesto finanziario da troppi anni non vi puo' assicurare alcun servizio, e in cui le luci delle strade sono cosi' rade che vi siete rassegnati ad illuminarvi alla luce della luna, e in cui i negozi improvvisati sulla statale sono il mercato di periferie che non hanno neppure aree mercatali. Non abbiate paura di rischiare e di puntare tutto sulla fede, sull'onesta', sull'amore per la famiglia e per il futuro dei vostri figli. Riprendetevi la croce di dover decidere della vostra vita, di dover dire il vostro pensiero sulla citta', sulla politica, sulle scelte di chi vi ha governato e vi governerà".