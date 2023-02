Celebrati al Duomo di Siracusa i funerali di Roberto Scala

Celebrati questa mattina al Duomo i funerali dell'ex calciatore siracusano, Roberto Scala. Si è spento nella notte tra giovedì e venerdì, stroncato da un male incurabile. Oggi nella sua Ortigia, i fratelli, i parenti, gli ex compagni di squadra e tantissimi amici , gli hanno tributato l'ultimo saluto. Roberto era considerato nell'isola del Centro storico l'amico di tutti ed era solito vederlo circolare in sella alla sua bicicletta, sempre con il sorriso sulle labbra. Ha fatto l'impossibile per sconfiggere la sua patologia, ma ogni tentativo di vincere la sua partita con la vita, è stato inutile.

Roberto Scala sui campi di calcio è stato una mezz'ala d'altri tempi. Aveva militato nelle Giovanili del vecchio Siracusa, nel Melilli, nel Canicattini e con la Pentapoli Siracusa. I suoi ex compagni di squadra lo ricordano per la sua intelligenza tattica e la precisione balistica nelle conclusioni da calciatore navigato.