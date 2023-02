Corini avverte il Palermo: "Dobbiamo dimostrare di sapere reggere la pressione della Reggina"

"Si è ricreato entusiasmo attorno alla squadra, sono stati bravi i ragazzi a farlo ed era importante riuscirci. Adesso il prossimo passo è dimostrare di sapere reggere la pressione". Lo ha detto l'allenatore del Palermo Eugenio Corini alla vigilia della partita contro la Reggina di Pippo Inzaghi che vedrà allo stadio Barbera il ritorno del pubblico delle grandi occasioni con oltre ventimila spettatori sugli spalti."Siamo preparati a reggere questo tipo di pressione - ha sottolineato Corini - abbiamo un'inerzia positiva dalla nostra. Quando inizi a volare devi essere in grado di continuare a farlo rimanendo saldo ai principi che ti hanno fatto raggiungere quei risultati".

Gli obiettivi del Palermo, almeno sulla carta, per il tecnico non cambiando nonostante gli otto risultati utili consecutivi e un calciomercato che ha rinforzato il valore della squadra."Sedici partite alla fine del campionato sono tante - ha detto Corini - l'inerzia può cambiare velocemente, prendete il Milan di Pioli che nell'ultimo mese sembra in una difficoltà estrema. Quando dico che bisogna saper volare mi riferisco anche a questo, rimanere al livello che hai raggiunto sapendo da dove veniamo, che abbiamo costruito la squadra in quattro mesi e che sono arrivati sei giocatori nuovi che devono essere inseriti nelle dinamiche della squadra". A proposito della Reggina di Pippo Inzaghi Corini ha detto che"nella partita d'andata - le sue parole - la Reggina ha meritato, noi eravamo diversi rispetto ad oggi. Ma ho fatto vedere alla squadra alcuni spezzoni di quella partita perché era importante capire quanto siamo cresciuti rispetto ad allora. Inzaghi da giocatore è stato un bomber straordinario, sapeva leggere lo sviluppo dell'azione in anticipo. Da allenatore è cresciuto anno dopo anno ed è diventato un allenatore di grande livello. La sua Reggina ha idee e principi di gioco precisi, ha una netta idea di come attaccare e difendere, è una squadra temibile". A un giorno dalla partita il dato di vendita dei tagliandi ha già toccato 10 mila che si aggiungeranno alla base di 11.465 abbonati. Non saranno allo stadio i tifosi della Reggina fermati dal divieto di trasferta. "Avere tutta questa gente sugli spalti sarà molto bello - ha concluso Corini - la squadra se lo è meritato, la gente sa quanto ci può dare, soprattutto come fanno i nostri tifosi quando non sottolineano l'errore, ma applaudonoper sostenere. Quando siamo insieme siamo più forti e domani lo ,possiamo dimostrare contro una squadra temibile come la Reggina".