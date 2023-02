Lancio di petardi durante la partita Vittoria-Gela: daspo per 5 ultras gelesi

Personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Vittoria ha deferito all’Autorità Giudiziaria cinque ultras gelesi che in occasione dell’incontro di calcio del campionato di Promozione, girone D, tra Vittoria e Gela si sono resi responsabili dell’accensione e del lancio di numerosi petardi di grosse dimensioni.

I fatti risalgono allo scorso 6 novembre, allorquando in occasione dell’incontro tra le due squadre, durante le fasi di ingresso nel settore ospiti di oltre 150 ultras della squadra gelese e per tutta la durata della partita si assisteva all’accensione e al lancio di numerosi petardi di grosse dimensioni che creavano criticità e pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica. I cinque ultras sono stati individuati grazie alla identificazione dei tifosi all'ingresso in tribuna. Il questore di Ragusa ha emesso a carico dei cinque il provvedimento di D.A.S.P.O. (divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono competizioni sportive) per la durata di un anno.