Calcio, trasferta a Siracusa vietata ai tifosi del Modica: e i supporter si presentano in massa all'allenamento

Mancheranno solo gli squalificati Prezzabile e Sangarè per la gara al De Simone di domani tra Siracusa e Modica.Il tecnico rossoblù Pino Rigoli recupera Scrugli. Entusiasmo fra la gente rossoblù. Attorno al Modica, nell’allenamento di rifinitura, l’entusiasmo dei tifosi con cori e incitamenti, per preparare la gara di domani al De Simone contro il Siracusa e far sentire quel calore, quell’affetto e quell’amore che il tifo rossoblù e la città di Modica hanno per la sua squadra e che non potrà mostrare domani per il ‘no’ alla trasferta disposto dalle istituzioni siracusane. Vietata la trasferta in terra aretusea, i tifosi del Modica sono stati oggi sugli spalti ed hanno intonato i cori per tutto il tempo dell’allenamento diretto da Pino Rigoli, proprio per sincerare l’importanza del match di domani, dare carica e sostegno ai calciatori ed al tecnico. Presente sugli spalti anche la proprietà del Modica e i vertici dirigenziali che non hanno voluto mancare in un momento topico della stagione. Domani, saranno assenti solo gli squalificati Sangarè e Prezzabile oltre agli infortunati di lungo corso. Tutto il resto della ‘rosa’ è a disposizione di Pino Rigoli. Questi i convocati per la gara Siracusa-Modica di domenica 5 Febbraio, ore 15.00, V giornata di ritorno:

Portieri: Incatasciato, Misseri G.

Difensori: Aquino, Butera, Carpinteri, Firetto, La Cognata, Musso, Scrugli, Vindigni.

Centrocampisti: Ancione, Coria, Misseri S., Pappalardo, Pellegrino, Riela

Attaccanti: Agodirin, Falco, Lorenzo, Mincica, Pozzebon.