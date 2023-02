Trapani, arrestati 14 migranti tunisini in attesa di essere espulsi

Nell'ambito delle attività connesse al contrasto dell'immigrazione clandestina, gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Trapani, hanno tratto in arresto, negli ultimi giorni, 14 cittadini stranieri. In particolare, i migranti, di nazionalità tunisina (alcuni dei quali rintracciati e soccorsi a largo delle coste di trapanesi, ndr), erano tutti destinatari di divieto di reingresso nel territorio nazionale. Gli agenti, al termine di estenuanti procedure di identificazione, li hanno individuati nonostante i numerosi alias forniti, sottoponendoli poi alla misura in parola. Per alcuni di loro è stato in seguito disposto il trattenimento presso il locale C.P.R. di Contrada Milo, in attesa dell'esecuzione dei provvedimenti di espulsione. Uno dei migranti è stato, altresì, tratto in arresto in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale di Torino, a seguito della condanna per diversi reati contro il patrimonio.