Tentarono di salvare un disabile dal fuoco: encomio a giovani di Terrasini

Non ci pensarono un attimo e si gettarono tra le fiamme dell'appartamento di piazza Duomo a Terrasini, dove morì Agostino Tortorici.

Ai tre "eroi" il Comune di ha voluto esprimere la propria gratitudine durante una cerimonia nell'aula consiliare: a Gianluca Parisi, Angur Alom e Lorenzo Ruffino sono stati consegnati tre encomi.

Furono loro a provare a entrare nell'appartamento in fiamme. Purtroppo il loro sforzo non è servito per tirare fuori il 58enne disabile dalla sua stanza nella quale stava dormendo. Una tragedia che si è consumata la notte dello scorso 14 gennaio e che ha scosso la comunità. "Una cerimonia molto emozionante - ha detto il sindaco Giosuè Maniaci -. Questi tre giovani con grande coraggio e sprezzo del pericolo hanno cercato di salvare la vita al nostro concittadino Agostino Tortorici. Ringraziamo anche la famiglia Tortorici, la moglie Alessia, la figlia Gaia e la sorella di Agostino, Giovanna, che hanno voluto presenziare durante la manifestazione per esprimere la loro gratitudine. Una cerimonia che dimostra la presenza di giovani con grandi valori e umanità, meritevoli di gratitudine e riconoscimento da parte della comunità".